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بن غفير: زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة استسلامٌ لحملة حماس الكاذبة
Lebanon 24
26-07-2025
|
16:23
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