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فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة

Lebanon 24
27-07-2025 | 00:15
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27/07/2025 10:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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