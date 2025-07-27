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الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق الأنشطة العسكرية في مناطق محددة في غزة "لن يقوم بأي عمليات فيها" حتى إشعار آخر

Lebanon 24
27-07-2025 | 00:52
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