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قصف مدفعي إسرائيلي قرب تجمع لمنتظري المساعدات في محور نتساريم بقطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-07-2025 | 01:35
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