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حماس: إجراءات نتنياهو في إدارة المساعدات وسياسة التجويع التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا جرائم حرب موصوفة

Lebanon 24
27-07-2025 | 04:17
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