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وزير الخارجية الإسباني: سأدين التجويع والقتل في غزة أمام الجمعية العامة غدا وأدعو إلى دولة فلسطينية وحل الدولتين

Lebanon 24
27-07-2025 | 04:22
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