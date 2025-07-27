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نتنياهو: سنواصل القتال وسنواصل العمل حتى نحقق جميع أهدافنا ونحقق "النصر الكامل"

Lebanon 24
27-07-2025 | 09:46
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