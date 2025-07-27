وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: إذا هددت إسرائيل فإن ذراعنا الطويلة ستصل إلى إيران بما في ذلك أنت شخصيًا

Lebanon 24