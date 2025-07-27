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اتفاق بين الوسطاء وإسرائيل على عدم مهاجمة نقاط توزيع المساعدات الإنسانية (الحدث)

Lebanon 24
27-07-2025 | 10:54
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