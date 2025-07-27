Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة (فايننشال تايمز)

Lebanon 24
27-07-2025 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: الخارجية الأوكرانية استدعت مسؤول السفارة الأميركية لمناقشة المساعدات العسكرية والتعاون الدفاعي
lebanon 24
27/07/2025 20:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن وزير مقرب من نتنياهو: توقعات بانهيار الحكومة بعد بضعة أشهر من عودة الكنيست من العطلة الصيفية
lebanon 24
27/07/2025 20:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤول بحزب العمال البريطاني: رئيس الوزراء ومستشاروه يعرقلون اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
lebanon 24
27/07/2025 20:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
على البحر... ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية (صور)
lebanon 24
27/07/2025 20:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2025-07-27
12:56 | 2025-07-27
12:43 | 2025-07-27
12:42 | 2025-07-27
12:40 | 2025-07-27
12:31 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24