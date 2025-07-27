Advertisement

أخبار عاجلة

الإخبارية السورية: تحديد ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ايلول.. اليكم موعد انتخابات مجلس الشعب السوري
lebanon 24
28/07/2025 00:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
lebanon 24
28/07/2025 00:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا
lebanon 24
28/07/2025 00:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: غارة إسرائيلية تستهدف قرية زاما في ريف جبلة جنوبي محافظة اللاذقية
lebanon 24
28/07/2025 00:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-07-27
16:48 | 2025-07-27
16:43 | 2025-07-27
16:34 | 2025-07-27
16:15 | 2025-07-27
15:33 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24