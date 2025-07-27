Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة
lebanon 24
28/07/2025 00:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
lebanon 24
28/07/2025 00:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني: العراق تقدم بدعم أولي 20 مليون دولار لدعم اعمار لبنان
lebanon 24
28/07/2025 00:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!
lebanon 24
28/07/2025 00:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-07-27
16:48 | 2025-07-27
16:43 | 2025-07-27
16:34 | 2025-07-27
16:15 | 2025-07-27
15:33 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24