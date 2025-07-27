28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد
Lebanon 24
27-07-2025
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة
Lebanon 24
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة
28/07/2025 00:03:28
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب سيقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
Lebanon 24
ترامب سيقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
28/07/2025 00:03:28
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السوداني: العراق تقدم بدعم أولي 20 مليون دولار لدعم اعمار لبنان
Lebanon 24
السوداني: العراق تقدم بدعم أولي 20 مليون دولار لدعم اعمار لبنان
28/07/2025 00:03:28
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!
Lebanon 24
برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!
28/07/2025 00:03:28
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا ضد السفن والشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل
Lebanon 24
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا ضد السفن والشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل
16:54 | 2025-07-27
27/07/2025 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
Lebanon 24
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
16:48 | 2025-07-27
27/07/2025 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الخارجية حذرت بأن إسرائيل ستكون في وضع بالغ الخطورة إذا لم تؤخذ خطوة فورية تظهر تغييرا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الخارجية حذرت بأن إسرائيل ستكون في وضع بالغ الخطورة إذا لم تؤخذ خطوة فورية تظهر تغييرا
16:43 | 2025-07-27
27/07/2025 04:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس الفرنسي للجزيرة: لا نفهم سبب الاستياء الإسرائيلي من موقف الرئيس ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية
Lebanon 24
مستشار الرئيس الفرنسي للجزيرة: لا نفهم سبب الاستياء الإسرائيلي من موقف الرئيس ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية
16:34 | 2025-07-27
27/07/2025 04:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا نحتاج لتعليق العمليات العسكرية فقط بل لوقف دائم للنار في غزة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا نحتاج لتعليق العمليات العسكرية فقط بل لوقف دائم للنار في غزة
16:15 | 2025-07-27
27/07/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
02:15 | 2025-07-27
27/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
02:45 | 2025-07-27
27/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
01:15 | 2025-07-27
27/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
02:47 | 2025-07-27
27/07/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:54 | 2025-07-27
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا ضد السفن والشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل
16:48 | 2025-07-27
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
16:43 | 2025-07-27
القناة 12 الإسرائيلية: الخارجية حذرت بأن إسرائيل ستكون في وضع بالغ الخطورة إذا لم تؤخذ خطوة فورية تظهر تغييرا
16:34 | 2025-07-27
مستشار الرئيس الفرنسي للجزيرة: لا نفهم سبب الاستياء الإسرائيلي من موقف الرئيس ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية
16:15 | 2025-07-27
الأمم المتحدة: لا نحتاج لتعليق العمليات العسكرية فقط بل لوقف دائم للنار في غزة
15:33 | 2025-07-27
اليونيسف للحدث: أعداد الأطفال المصابين في غزة بسوء التغذية كبيرة جدا
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
28/07/2025 00:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24