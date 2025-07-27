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المدير العام للخارجية الإسرائيلية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية: باريس اختارت أن تضر بإسرائيل في أصعب أوقاتها وأن تضر بالمفاوضات الرامية إلى استعادة المحتجزين

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:42
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