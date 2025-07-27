Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصدر إسرائيلي: الاجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي والسوري ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: إعادة الرهائن من غزة ستكون محور الاهتمام في الأسابيع المقبلة
lebanon 24
28/07/2025 00:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن مصدر دبلوماسي: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس اليوم برعاية أميركية
lebanon 24
28/07/2025 00:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: الشرع لن يشارك في الاجتماع السوري الإسرائيلي في باكو
lebanon 24
28/07/2025 00:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اي بي سي عن مصدر أميركي: الضربات ستستمر وستكون مكثفة للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
28/07/2025 00:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-07-27
16:48 | 2025-07-27
16:43 | 2025-07-27
16:34 | 2025-07-27
16:15 | 2025-07-27
15:33 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24