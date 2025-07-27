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اليونيسف للحدث: رغم أهمية الإنزالات الجوية للمساعدات في غزة لكنها خطيرة وعرضة للفوضى

Lebanon 24
27-07-2025 | 15:32
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