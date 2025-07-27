28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو: دول أوروبية أخرى ستؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر "حل الدولتين" بالأمم المتحدة
Lebanon 24
27-07-2025
|
17:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا: دول أوروبية عديدة ستؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: دول أوروبية عديدة ستؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
28/07/2025 03:23:23
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والسعودية سترأسان اجتماع المجتمع الدولي الاثنين بالأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والسعودية سترأسان اجتماع المجتمع الدولي الاثنين بالأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين
28/07/2025 03:23:23
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين (العربية)
Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 19 دولة شاركت في التحضير لمؤتمر حل الدولتين (العربية)
28/07/2025 03:23:23
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسيد حلّ الدولتين
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسيد حلّ الدولتين
28/07/2025 03:23:23
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
Lebanon 24
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
18:22 | 2025-07-27
27/07/2025 06:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي رفيع: قادة الاتحاد يتقبلون فرض أميركا 50% على الصلب والألمنيوم
Lebanon 24
مسؤول أميركي رفيع: قادة الاتحاد يتقبلون فرض أميركا 50% على الصلب والألمنيوم
18:21 | 2025-07-27
27/07/2025 06:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: نحتاج إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة من المواد الأساسية يومياً لسكان قطاع غزة
Lebanon 24
الأونروا: نحتاج إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة من المواد الأساسية يومياً لسكان قطاع غزة
18:05 | 2025-07-27
27/07/2025 06:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا ترحّب بالهدنة الإنسانية والإعلان عن احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
Lebanon 24
الأونروا ترحّب بالهدنة الإنسانية والإعلان عن احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
18:03 | 2025-07-27
27/07/2025 06:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرق مدينة غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرق مدينة غزة
17:52 | 2025-07-27
27/07/2025 05:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
Lebanon 24
"هجرة" من الضاحية!
02:15 | 2025-07-27
27/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
Lebanon 24
هذا جديد شركة "ألفا"
02:45 | 2025-07-27
27/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
01:15 | 2025-07-27
27/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
عن صحة فيروز وتدهور حالة زياد الرحباني.. هذا ما كُشف
02:47 | 2025-07-27
27/07/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:22 | 2025-07-27
اتحاد الصناعات الألمانية: نتوقع تداعيات سلبية للاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
18:21 | 2025-07-27
مسؤول أميركي رفيع: قادة الاتحاد يتقبلون فرض أميركا 50% على الصلب والألمنيوم
18:05 | 2025-07-27
الأونروا: نحتاج إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة من المواد الأساسية يومياً لسكان قطاع غزة
18:03 | 2025-07-27
الأونروا ترحّب بالهدنة الإنسانية والإعلان عن احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
17:52 | 2025-07-27
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرق مدينة غزة
17:50 | 2025-07-27
3 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بالمواصي غربي خانيونس
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
28/07/2025 03:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24