Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء كمبوديا: هدف محادثات ماليزيا اليوم هو التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار مع تايلندا

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركية: فريقنا وصل ماليزيا للمساعدة في التوصل للسلام بين كمبوديا وتايلاند
lebanon 24
28/07/2025 12:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نقدر جهود قطر في الوساطة خاصة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
28/07/2025 12:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كمبوديا تؤيد اقتراحا لوقف إطلاق النار لحل الصراع مع تايلاند
lebanon 24
28/07/2025 12:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنكثف ونوسع عملياتنا في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
lebanon 24
28/07/2025 12:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2025-07-28
05:32 | 2025-07-28
05:22 | 2025-07-28
05:13 | 2025-07-28
05:08 | 2025-07-28
05:07 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24