Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية النرويج: نحن بعيدون كل البعد عن توفير الكميات اللازمة لإطعام سكان قطاع غزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي قطاع غزة لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدا عن حماس
lebanon 24
28/07/2025 12:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة للجزيرة: تناقص كبير في كميات المياه في القطاع
lebanon 24
28/07/2025 12:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مبنى الأطفال بمجمع ناصر الطبي للجزيرة: الاحتلال يمنع دخول التطعيمات اللازمة للأطفال في قطاع غزة
lebanon 24
28/07/2025 12:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نقول لسكان طهران أخلوا أماكنكم وسنتخذ الإجراءات اللازمة
lebanon 24
28/07/2025 12:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:51 | 2025-07-28
05:43 | 2025-07-28
05:32 | 2025-07-28
05:22 | 2025-07-28
05:13 | 2025-07-28
05:08 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24