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الخارجية الصينية: نعترض بشدة على أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يضر بمصالح الصين

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:28
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