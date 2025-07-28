السيدة فيروز ستصل الى الكنيسة الساعة 11 عند وصول جثمان نجلها زياد الرحباني حيث سترافقه الى الكنيسة وستصلي على جثمانه وحدها قبل ان تنتقل الى الصالون حيث تتقبل العائلة التعازي

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