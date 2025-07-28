Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: بفضل احترافية جيشنا نجحنا في توجيه ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل التحرك شرقا لضرب التهديد النووي وبرنامج الصواريخ الإيراني
lebanon 24
28/07/2025 12:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: حققنا إنجازات كبيرة لا سيما الضربة القوية للبرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
28/07/2025 12:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل العمل على مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
28/07/2025 12:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: نجحنا بضرب أهداف حساسة في إسرائيل
lebanon 24
28/07/2025 12:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:52 | 2025-07-28
05:51 | 2025-07-28
05:43 | 2025-07-28
05:32 | 2025-07-28
05:22 | 2025-07-28
05:13 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24