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الأونروا: فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب مزيد من تفاقم المجاعة بين سكان قطاع غزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:32
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