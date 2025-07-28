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رئيس وزراء ماليزيا: اتفاق بين تايلاند وكمبوديا على وقف النار (العربية)

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:00
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