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وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
Lebanon 24
28-07-2025
|
10:17
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