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الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:16
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