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وزير الخارجية الفرنسي: الأوضاع في غزة مروعة والمدنيون في إسرائيل والقطاع يدفعون أثمانا باهظة
Lebanon 24
28-07-2025
|
12:48
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