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وزير الخارجية السعودي: المملكة تعمل على ضمان تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لحل الدولتين

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:38
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