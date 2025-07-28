رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن يشكل مؤتمر اليوم نقطة تحول تترجم في المواقف إلى خطوات لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين

Lebanon 24