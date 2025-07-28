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هآرتس عن مصادر: نتنياهو سيعرض على الكابينت خطة تقضي بضم مناطق من قطاع غزة إذا لم توافق حماس على وقف إطلاق النار خلال أيام

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:04
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