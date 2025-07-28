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الإيكونوميست: صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر كيف أصبح تلقي المساعدات في غزة أمراً مميتاً

Lebanon 24
28-07-2025 | 18:51
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