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"لبنان 24": طائرة استطلاع اسرائيلية من نوع هرمز ٩٠٠ لم تفارق عدلون منذو قرابة ال ٤ ساعات

Lebanon 24
29-07-2025 | 01:52
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