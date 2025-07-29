Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: خلال الأسابيع الأخيرة نشرت حركة حماس إدعاءات كاذبة حول تجويع متعمد في غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
lebanon 24
29/07/2025 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ب عن مؤسسة غزة الإنسانية: فتحنا تحقيقا بعد صدور تقرير أسوشيتد برس وخلصنا إلى أن ادعاءات التقرير كاذبة تماما
lebanon 24
29/07/2025 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 100 عنصر ومسؤول في حماس بالأسبوع الأخير
lebanon 24
29/07/2025 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لا شيء يضمن التوصل إلى صفقة حول غزة خلال هذا الأسبوع
lebanon 24
29/07/2025 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:08 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:00 | 2025-07-29
07:36 | 2025-07-29
07:19 | 2025-07-29
06:51 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24