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تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط المشترك

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:13
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