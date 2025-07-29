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تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط المشترك
Lebanon 24
29-07-2025
|
05:13
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