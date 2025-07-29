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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: زياد تحدث بالحق ورفض الظلم وكان مقاوما لكل شيء خطأ ولا أحد يستطيع ألا يقدر فنه ومسرحه وألا يقبله كما هو ولبنان لا يزول

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:43
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