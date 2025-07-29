Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: التصعيد الوحشي في غزة يأتي مع ما يسميه الاحتلال هدنة إنسانية في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
lebanon 24
29/07/2025 15:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نأمل أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة لغزة
lebanon 24
29/07/2025 15:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
lebanon 24
29/07/2025 15:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: المتهمون حاولوا من خلال نشاطهم على الإنترنت إثارة الرأي العام
lebanon 24
29/07/2025 15:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:22 | 2025-07-29
08:21 | 2025-07-29
08:08 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:00 | 2025-07-29
07:36 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24