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العاهل الأردني: نجدد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة واحترام قواعد القانون الدولي

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:08
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