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باريس تصف "عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية بأنها "أعمال إرهابية"

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:43
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