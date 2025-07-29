المبعوث الأميركي توم براك لقائد قوات سوريا الديمقراطية: نقدّر عاليا الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل سوري آمن

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