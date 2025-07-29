Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: يواجه "حزب الله" حالياً صعوبات في ملء المناصب القيادية ودمّرنا حوالى 3 آلاف صاروخ له خلال فترة التهدئة

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: ثلث الإنجازات التي أوصلت "حزب الله" إلى أصعب وضع منذ تأسيسه تمّت خلال فترة الهدوء ونفذنا حوالى 500 غارة في لبنان خلال 243 يوماً من وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/07/2025 19:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه المعطيات يوحي "حزب الله" أنه "خارج المعركة" الإقليمية الحالية
lebanon 24
29/07/2025 19:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الـ 3
lebanon 24
29/07/2025 19:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية
lebanon 24
29/07/2025 19:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:06 | 2025-07-29
12:02 | 2025-07-29
11:56 | 2025-07-29
11:55 | 2025-07-29
11:54 | 2025-07-29
11:53 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24