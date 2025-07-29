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وزير الخارجية اليمني: ندعو لتقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
29-07-2025
|
11:21
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