جلسة الحكومة لن تكون لطرح بند حصرية السلاح الذي جرى التوافق عليه أصلاً في البيان الوزاري بل لاستكمال النقاش بناء على البيان الوزاري وليس بناءً على ورقة برّاك (الجديد)

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