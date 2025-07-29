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إعلام إسرائيلي: الكابينت المصغر ناقش إمكانية ضم مناطق في غزة في حال عدم التوصل لصفقة

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:02
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