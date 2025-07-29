مصادر ديبلوماسبة فرنسية لـ "الجديد": السلطة اللبنانية مدعوة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وإلا فان لبنان مهدد بالعودة إلى ما قبل كانون الثاني أي إلى حالة الشلل والأزمة الاقتصادية

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