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رويترز: برّي طلب من واشنطن ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:35
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