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مصادر لرويترز: إسرائيل رفضت قبل أيام اقتراح بري بوقف ضرباتها تمهيدا لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:36
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