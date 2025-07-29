الاجتماع الثنائي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونظيره الجزائري مستمر منذ أكثر من ساعة ونصف بالتوازي مع محادثات بين الوفدين تناولت سبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين

Lebanon 24