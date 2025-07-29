Advertisement

أخبار عاجلة

إعلان نيويورك: بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل لجنة إدارية انتقالية فوراً للعمل في غزة تحت مظلة السلطة

Lebanon 24
29-07-2025 | 15:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلان نيويورك: يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة
lebanon 24
30/07/2025 01:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن فورا
lebanon 24
30/07/2025 01:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: بعض مسؤولي إدارة ترامب فوجئوا بإعلانه وقف النار بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
30/07/2025 01:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: الرؤية المصرية تقوم على أن تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر بعد وقف إطلاق النار
lebanon 24
30/07/2025 01:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2025-07-29
17:45 | 2025-07-29
17:41 | 2025-07-29
17:39 | 2025-07-29
17:25 | 2025-07-29
17:24 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24