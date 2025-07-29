الرئيس عون بعد لقائه الرئيس الجزائري: ألبّي اليوم دعوتكم الكريمة لزيارة الجزائر الشقيقة في خطوةٍ تؤكدُ أهميةَ العلاقات بين بلدينا وتهدفُ إلى تعزيزِ تعاونِنا

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