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وسائل إعلام كندية عن مصدر: كندا تدرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 18:58
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