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أخبار عاجلة
العربية: تقديرات بوصول موجات تسونامي إلى سواحل أميركا خلال 4 ساعات
Lebanon 24
29-07-2025
|
23:03
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